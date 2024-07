Benevento, le prime parole di Iezzo da tecnico della Primavera: "Sono pronto" Il nuovo allenatore giallorosso: "Arrivo nel miglior settore giovanile della Campania"

Il Benevento ha definito lo staff tecnico del settore giovanile, con la Primavera che è stata affidata a Gennaro Iezzo: “È nato tutto da una chiacchierata con Simone Puleo – ha rivelato il nuovo tecnico giallorosso – il quale ha messo in risalto l’intenzione di portarmi a Benevento. Con Palermo ho parlato un paio di giorni fa, con i discorsi che sono stati orientati tutti alla crescita dei ragazzi come è giusto che sia quando si allena una Primavera. Questo progetto mi piace molto, soprattutto perché sono in un settore giovanile molto organizzato, il migliore in Campania, dove tanti ragazzi arrivano in prima squadra. Questa è la base di tutto ed è avvalorata dal fatto che c’è molta professionalità da parte di chi dirige. Ho visto le strutture e già da questo capisci la realtà”.

Iezzo ha poi proseguito: “Che tipo di allenatore sono? Di certo non invento io il calcio. Sono uno che ama il suo mestiere. In questi anni ho studiato e lo faccio tutt’ora. Cerco di trasferire ai ragazzi delle idee ben precise, una filosofia di gioco determinata, senza inventarmi nulla. Anche attraverso la mia esperienza, punto a far comprendere cosa significa lavorare per cercare di arrivare dove tutti loro sognano”.

La Primavera è pronta a cominciare la preparazione: “Partiremo il trenta, faremo del lavoro a Roma perché il terreno del campo Avellola sarà rifatto. Saranno cinque giorni che serviranno per conoscere i ragazzi, come sono fatti a livello caratteriale, poi impronteremo il discorso a livello fisico. Quando torneremo a Benevento daremo il via alla vera e propria preparazione, in vista di un campionato bello dove ci sono delle realtà molto importanti. Auteri? Ancora non ci ho parlato, ma avremo modo martedì a Roma. Lo conosco bene, è un tecnico con grande esperienza da cui c’è solo da imparare”.