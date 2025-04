Colpo fallito in un asilo, assaltato l'ennesimo distributore di bevande Benevento. E' accaduto nella notte

Ancora furti nella notte a Benevento. Il bilancio parla di un colpo tentato e di un altro messo a segno. Il primo in via Fratelli Rosselli, dove nel mirino è finito un asilo,. l'altro in via XXIV Maggio. IN questo caso le attenzioni sono state riservate, e non è certo una novità, al distributore di bevande neg,li uffici dell'Asl, dal quale sono state riuubate le monete custodite nella cassa. Lavoro per la polizia.