Treno alta velocità urta un mezzo: circolazione bloccata tra Frasso e Amorosi Nessun Ferito. Centinaia le persone a bordo del Convoglio Lecce - Roma fermo in Valle Telesina

Circolazione ferroviaria bloccata tra Frasso Telesino e Amorosi, a poche centinaia di metri dalla stazione, dopo che un treno ad alta velocità Lecce - Roma 8314 avrebbe urtato un mezzo d'opera nei pressi di un cantiere lungo la linea ferroviaria in provincia di Benevento.

Per fortuna non si registrano feriti. Centinaia i passeggeri a bordo del convoglio ora fermo sui binari.

Il treno ripartirà dopo i rilievi della Polizia Ferroviaria e dopo le verifiche sulla linea.

“I treni Alta Velocità e Regionali – spiegano sul sito di Rfi - possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Alcuni convogli che da Roma erano diretti in Puglia sono fermi infatti nella stazione di Caserta. Viceversa, quelli diretti a Roma hanno arrestato la corsa a Benevento o lungo la linea in attesa che si liberi il binario.