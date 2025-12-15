Alto Calore, Errico: "Inaccettabili rincari senza confronto" Il consigliere regionale: subito un’assemblea aperta con sindaci e territori

“La riproposizione del piano tariffario dell’Alto Calore, con aumenti che arrivano fino al 56% e che di fatto superano il 60% nel periodo 2024-2029, è una scelta grave e inaccettabile, soprattutto perché avviene senza alcuna consultazione preventiva con i sindaci e gli amministratori del territorio”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, intervenendo sulla nuova convocazione del Comitato esecutivo dell’Ente idrico campano che il 19 dicembre dovrà esaminare lo schema regolatorio contenente i rincari.

“Parliamo di una decisione che ripropone integralmente un piano già duramente contestato la scorsa estate da cittadini, comitati, amministrazioni locali e forze politiche - sottolinea Errico - e che viene nuovamente portato all’approvazione come se nulla fosse accaduto, nonostante le proteste e a fronte di un servizio che continua a presentare gravi criticità”. Secondo il consigliere regionale azzurro, il metodo seguito è sbagliato prima ancora che nel merito: «Ritengo opportuno – afferma – suggerire all’amministratore e al direttore generale dell’Ente idrico la convocazione di un’assemblea pubblica, aperta ai sindaci, agli amministratori locali e alle forze politiche istituzionali del territorio. È necessario che scelte di questo impatto vengano discusse apertamente con i soggetti che rappresentano le comunità e che, non va dimenticato, sono anche soci dell’Alto Calore”. “Le conferenze stampa non bastano - aggiunge Errico - servono momenti di confronto vero, trasparente e partecipato, nei quali illustrare le ragioni degli aumenti, ascoltare le istanze dei territori e valutare soluzioni alternative. Ogni altra strada rischia di alimentare ulteriormente tensioni sociali e di scaricare sui cittadini costi insostenibili”. Errico conclude. “Come rappresentante del Sannio in Consiglio regionale continueremo a vigilare e a fare la nostra parte affinché la gestione del servizio idrico sia equa, sostenibile e rispettosa delle esigenze dei cittadini e degli enti locali”.