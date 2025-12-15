Benevento, Romano: "La nostra forza è il gruppo. E sul Cerignola..." Le dichiarazioni del difensore giallorosso negli studi di Ottogol

Ospite di Ottogol, il difensore giallorosso Romano ha parlato nel dettaglio del momento positivo del Benevento: "Chi gioca di meno ci tiene a dare una mano alla squadra. Venire a Benevento è stato un passo in avanti per la mia carriera e ne sono contento. Cerco di ritagliarmi il mio spazio, poi l’allenatore fa le sue scelte: non è facile toccare ingranaggi che si sono consolidati, il mio obiettivo è farmi trovare pronto. Floro Flores? Al mister piace molto giocare palla a terra e uscire dal basso. Lo stiamo preparando ogni giorno in allenamento e ci dice spesso che abbiamo ampi margini di miglioramento. Credo che stiamo facendo un ottimo lavoro e che i risultati inizino a vedersi".

La forza del gruppo e l'importanza di Maita e Scognamillo

Romano ha poi proseguito: "Questo è un gruppo importante, con calciatori di esperienza che tengono alta la concentrazione. Siamo grandi lavoratori e dobbiamo continuare su questa strada. Scognamillo e Maita sono due leader e ci danno una grande mano. Personalmente, in ogni allenamento vado forte per farmi trovare pronto quando il mister deciderà di utilizzarmi".

Romano punta il Cerignola

Romano è proiettato al match con il Cerignola, di cui sarà un ex: "Venerdì affrontiamo una squadra su un campo che conosco bene e che mi ha dato tanto l’anno scorso. Spero di giocare, ma la cosa più importante è che la squadra faccia bene. Al Vigorito la palla scorre in maniera perfetta, mentre a Cerignola giocheremo su un campo sintetico, più piccolo. Cambia molto il modo di giocare: in casa abbiamo un campo largo che ci permette di manovrare meglio, lì non sarà facile ma ci adatteremo".