Separazione carriere toghe, Camera penale presenta comitato per il Sì

Benevento. La nota del presidente Nico Salomone

L'annuncio arriva dal presidente Nico Salomone: “Domani, 16 dicembre, a Benevento, la Camera Penale, riunita in assemblea, presenterà il comitato referendario per il Sì alla riforma della Giustizia. La legge costituzionale approvata lo scorso 30 ottobre - scrive- "definisce un sistema processuale tripolare (accusa, difesa e giudice, come sublimemente sottolineato dal Prof. Sabino Cassese in un recente intervento) e si propone di limitare gli aspetti più nocivi del “correntismo” in magistratura. Il presunto “gigantismo” del PM quale paventata conseguenza del Sì alla riforma è una “favola”, raccontata strumentalmente da chi si oppone al cambiamento”.

Secondo i penalisti, “la legge assicura la piena indipendenza e autonomia dell’ufficio del pubblico ministero e delinea un giudice equidistante dalle parti processuali, perciò terzo e imparziale. L’avvocatura associata sostiene le ragioni del Sì a questa riforma insieme alle camere penali, come testimoniano le molteplici adesioni al comitato referendario. I lavori dell’assemblea saranno aperti e costituiscono l’avvio di un lungo percorso di iniziative, dibattiti e manifestazioni che condurranno al voto di marzo. Momenti come questo segnano la storia del nostro Paese, della sua evoluzione civile e democratica”

