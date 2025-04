Maxi incendio a Benevento, cittadino dona mascherine alla Polizia Municipale L'alto senso civico di un beneventano che ha fornito nuovi presidi agli agenti impegnati da ore

Non è certo passato inosservato agli agenti della Polizia Municipale, impegnati per il maxi incendio tra via Napoli e via Bacchelli a Benevento in ausilio ai vigili del fuoco, il gesto di un cittadino che è arrivato a bordo della sua auto, ha arrestato la marcia, acceso le quattro frecce ed è sceso con un pacco di mascherine Fp2 che ha consegnato ai vigili impegnati nella chiusura del traffico. Un gesto di alto senso civico che ha consentito agli agenti della municipale di lavorare in sicurezza visto che il servizio si è protratto per ore lungo le arterie invase dal fumo acre.

Le mascherine in possesso dei vigili infatti ben presto si erano impregnate e grazie all'automobilista hanno potuto proseguire nell'immediatezza della situazione di emergenza il servizio con i nuovi presidi.

La polizia municipale ha infatti chiuso al traffico via Napoli in direzione di via dei Mulini dal ponte Sabato sia per le auto provenienti da viale dell'Università che dal Rione Libertà.