Maxi incendio deposito e negozio, abitazioni evacuate e rilievi Arpac - VIDEO FOTO Prosegue lavoro dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme con più squadre, evacuati residenti

Proseguiranno probabilmente fino a notte fonda le operazioni di spegnimento del maxi incendio divampato nel pomeriggio nel deposito di un negozio specializzato nella vendita di articoli sanitari e presidi di supporto anche per persone con disabilità che ha sede in via Napoli a Benevento. ad essere distrutto dalle fiamme il deposito dell'attività commerciale ed anche il negozio. A bruciare materiale anche plastico e presidi sanitari come corrozzelle a batterie e non e tanti altre attrezzature che si trovano nelle sanitarie. Sul posto da ore sono in azione quattro squadre di vigili del fuoco con un funzionario che coordina le operazioni, gli agenti dell aPolizia Municipale e delle Volanti della Questura di Benevento.

A causa del fumo e del fortissimo calore che si è sprigionato dalla combustione si è reso necessario evacuare alcune famiglie degli appartamenti ai pianoi superiori del negozio. Tutta l'area è invasa da una densa nube di fumo acre.

Sul posto in serata anche gli specialisti dell'Arpac che stanno avviando il monitoraggio dell'aria a tratti irrespirabile. decine i soccorritori impegnati sia per spegnere il rogo che per deviare il traffico. Polizia Municipale, al lavoro da quando è scattato l'allarme, hanno totalemente chiuso il tratto di via Napoli interessato.

"In merito al rogo che si è sviluppato presso il deposito di Lungosabato Bacchelli, si rende noto che è stato sollecitato, dalle forze dell'ordine presenti in loco, lo sgombero, al fine di tutelarne l'incolumità, dei residenti negli appartamenti che sono localizzati nei due stabili direttamente interessati dalle fiamme. La postura dei residenti in questi condomini è stata estremamente responsabile e collaborativa", ha poi comunicato il Comune di Benevento.

"Ai residenti nei condomini contermini, nel raggio di 500 metri, è stato ingiunto, con ordinanza sindacale ad horas, di chiudere le finestre e le serrande, per evitare i danni derivanti dall'esposizione al fumo. La zona interessata dal rogo è stata delimitata, con interdizione all'accesso.

Sul posto operano pattuglie dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato e della Polizia Municipale. Al momento si sta operando per neutralizzare del tutto l'incendio".