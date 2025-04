Giallorossi, seduta mattutina di lavoro all'Imbriani. LE FOTO Ancora differenziato per Ferrara. Nel pomeriggio si replica.

Ripresa mattutina per i giallorossi dopo due giorni di riposo forzato per l'annullamento della partita che li avrebbe visti scendere in campo contro il Taranto. La prima vera seduta della nuova settimana (ieri pomeriggio c'è stata la ripresa) è a porte aperte all'Imbriani, ma, vista l'ora, la visione è davvero per pochi intimi. Anche la truppa giallorossa appare ridotta. Almeno metà dei giocatori rimane in palestra per svolgere esercizi di forza ai vari attrezzi.

DIFFERENZIATO PER FERRARA E TOSCA

Per Antonio Ferrara ancora lavoro differenziato sul campo: corsa lineare e scatti. Il mancino di Vallo della Lucania è ormai assente dal giorno della trasferta a Biella con la Juventus. Dopo 20' di partita lasciò il posto a Viscardi: distrazione di secondo grado al retto femorale. Era il 9 febbraio. Il recupero non è stato rapidissimo, ma è in linea con gli infortuni muscolari di questo tipo. Insieme a Ferrara, a svolgere esercizi differenziati, c'è anche Alin Tosca, che non dovrebbe avere nulla di serio.

META' SQUADRA IN PALESTRA

In campo ci sono i portieri, che svolgono il proprio lavoro con il preparatore Chiavelli, e dieci giocatori di movimento che Auteri impegna sotto il profilo della fase realizzativa. Si lavora sugli schemi d'attacco, con Lamesta a destra ad affinare l'arte del cross e Starita a sinistra a provare l'assist giusto, ma anche la conclusione. Sotto pressione gli attaccanti, con Manconi e Perlingieri chiamati a concludere quanto più sia possibile verso la porta avversaria (tra gli altri ci sono anche Talia, Prisco, Oukhadda e Capellini).

PROVE DI FASE OFFENSIVA

E' la prima sessione della settimana, non ci possono essere indicazioni sulla possibile squadra che scenderà in campo domenica sera a Cerignola. Di certo mancherà Talia, che è squalificato, e difficilmente Auteri potrà contare su Ferrara, che è ancora deficitario come condizione generale. Le prove della fase offensiva fanno intendere quanto il tecnico tenga a che si migliori la risolutezza nel momento di concludere. I 45 gol segnati dal Benevento in questo campionato sono per lo più un bottino che viene dal girone d'andata: la differenza è abissale. Sono 32 quelli realizzati nel girone ascendente, appena 13 quelli del ritorno. Una involuzione che Auteri vuole provare a sovvertire anche in previsione della post season. I play off sono ben diversi dal campionato, ma segnare un gol più degli avversari sarà sempre il segreto per vincere.

Nel pomeriggio si replica con un'altra sessione di lavoro all'Antistadio Imbriani.

Nella foto Taddeo, il lavoro differenziato di Ferrara e Tosca