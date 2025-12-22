Il Museo del Sannio di Benevento cambia volto: ecco come diventerà Oggi la presentazione del progetto: entro il 2026 l'apertura delle prime sezioni

“Una piccola rivoluzione per una delle realtà più importanti del Meridione”. Massimo Osanna, direttore generale dei musei del Ministero della Cultura presenta il progetto per il nuovo Museo del Sannio di Benevento.

Il più importante istituto culturale di Benevento cambia volta. E' già stato avviato un “cantiere a vista per i reperti”. Nel suggestivo Chiostro di Santa Sofia uno spazio pronto ad accogliere appassionati e turisti che vorranno seguire le fasi del riallestimento.

Il progetto

“Non solo il Museo del Sannio sarà completamente riallestito secondo gli standard più moderni ma anche la Rocca dei Rettori che ospiterà la pinacoteca – ha dettagliato Osanna -. Oggi la fase preliminare, a gennaio la gara, in primavera la partenza dei lavori. A luglio pensiamo di inaugurare la pinacoteca ed entro il 2026 una prima sezione dove sarà narrata l'intera storia della città. Un racconta all'insegna dell'accessibilità e del confronto. Sarà una best practices anche per i musei dei prossimi anni”.

I reperti egizi e la “ricerca del tempio di Iside

Particolare attenzione alla ricca collezione di reperti egizi, nell'ambito della Benevento romana, in un collegamento ideale con il Museo di Torino e poi l'idea di un pool di esperti per ricercare l'esatta localizzazione del Tempio di Iside a Benevento.

Momento storico per la città

Un momento storico secondo i vertici istituzionali. Il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, il sindaco Clemente Mastella e Raffaele Del Vecchio, amministratore di Sannio Europa che gestisce il patrimonio culturale della provincia di Benevento hanno ribadito l'importanza di questo momento per lo sviluppo di Benevento.

Nel video le interviste complete