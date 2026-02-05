Elezioni Provincia Benevento: si voterà presso gli uffici tecnici a via Carducci Cambio di location: di fronte alla Chiesa di San Gennaro

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi ha disposto la variazione della ubicazione del Seggio Elettorale unico per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento fissato per il 28 febbraio 2026.

Il Seggio sarà aperto presso la Sala “Angelo Mario Biscardi” al piano terra della Sede degli Uffici Amministrativi e Tecnici della Provincia in Largo Giosuè Carducci di Benevento, nella zona alta della Città, di fronte alla Chiesa di San Gennaro.

Il provvedimento è stato assunto d’intesa con il Responsabile del Procedimento elettorale e Segretario generale della Provincia Maria Antonietta Iacobellis, con il Presidente del Seggio e con i Dirigenti dell’Ente.

Lo spostamento della sede del Seggio, in un primo momento indicata in via Rivellini, è stato determinato, da motivazione di ordine logistico al fine di garantire la più efficiente gestione delle operazioni di voto.

La Sala “Angelo Mario Biscardi” in Largo Carducci, infatti, rispetta tutte le indicazioni contenute nella apposita Circolare del Ministero dell’Interno del 2014 che disciplina tutte le operazioni di queste votazioni per il rinnovo degli Organi delle Province: del resto la Sala “Angelo Mario Biscardi” viene normalmente utilizzata per Convegni, Dibattiti e quale Sede di Corsi di formazione.

La decisione della nuova ubicazione del Seggio Elettorale unico è stata immediatamente comunicata ai Sindaci del Sannio, con la preghiera di renderla nota a tutti i Consiglieri Comunali, al Prefetto, al Questore, all’Unione delle Province d’Italia, ai Dirigenti dell’Ente.

Nella Sezione “Elezioni Provinciali” della “home page” del portale della Provincia di Benevento (www.provincia.benevento.it) è stato pubblicato il Decreto di spostamento della Sede.

Restano invariate tutti gli altri adempimenti e norme disposti dallo stesso Presidente della Provincia con altri provvedimenti per queste Elezioni, anch’essi tutti pubblicati nella medesima Sezione del portale della Provincia: restano ferme, infatti, le scadenze più immediate relativamente alla presentazione delle Liste Elettorali nei giorni dal sabato 7 febbraio, dalle 8 alle 20, alla prossima domenica 8 febbraio 2026 dalle 8 alle 12 presso la Stanza n. 9, lato ovest, della Rocca dei Rettori.

