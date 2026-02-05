Mastella e altri sindaci chiedono a Regione sostegno alle Capitali cultura Per dare giusto risalto, rilievo e significato al percorso finora compiuto

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e i sindaci di Pietrelcina, Bacoli, Arpaia e Montesarchio – rispettivamente Salvatore Mazzone, Josi Gerardo Della Ragione, Pasquale Fucci e Carmelo Sandomenico -, a seguito degli esiti della selezione ministeriale delle dieci finaliste tra le Città candidate al riconoscimento di “Capitale Italiana della Cultura 2028” e al fine di non disperdere i frutti di una indimenticabile, felice e feconda stagione di progettazione partecipata e di cittadinanza attiva, hanno inviato questa mattina un documento al presidente della Giunta regionale della Campania Roberto Fico e al presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi per chiedere l’adozione di un intervento di sostegno istituzionale, finanziario e programmatico, finalizzato alla promozione delle “Capitali della Cultura della Regione Campania”.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di dare il giusto risalto, rilievo e significato al percorso finora compiuto nella predisposizione di progetti, rispettosi delle rispettive specificità e delle reciproche autonomie. Progetti che – va ricordato - hanno dato voce ad importanti istanze della popolazione, essendo nati dal basso, e che sono riusciti a mettere insieme istituzioni, associazioni, cittadini, imprese per puntare unanimemente e in modo corale sulla Cultura.

Pertanto, Mastella e gli altri sindaci firmatari del documento hanno chiesto a Fico e Manfredi di sostenerli nella realizzazione delle progettualità più significative disegnate nei poderosi Dossier presentati, “per giungere a concretizzare un traguardo collettivo e condiviso, verso il quale continueremo, stavolta insieme, uniti e coesi, a lavorare con dedizione, passione e rinnovata fiducia”.