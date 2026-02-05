Pellegrino Mastella vicepresidente commissione trasporti, il plauso di Ndc Noi di Centro: "Posto chiave in settore cruciale"

"La vicepresidenza della Commissione consiliare permanente Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti del Consiglio regionale campano a Pellegrino Mastella è un importante risultato politico, perché il consigliere regionale, unico sannita in maggioranza, potrà rappresentare le ragioni di un settore cruciale per la provincia sannita e per le aree interne in un posto chiave del processo decisionale regionale", lo scrivono i coordinamenti provinciale e cittadino di Noi di Centro.

"Siamo convinti che Pellegrino Mastella potrà essere terminale fondamentale per le istanze riguardanti il trasporto pubblico nel Sannio e i numerosi dossier su urbanistica e lavori pubblici".