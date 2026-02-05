Guardia Sanframondi: nasce Centro documentazione e Museo dei Riti Settennali Nella restaurata sede di Palazzo Nonno: nasce con l’obiettivo di tutelare le tradizioni locali

L’ Amministrazione comunale di Guardia Sanframondi compie un passo strategico per la valorizzazione dell’identità culturale e per il rafforzamento dei servizi alla comunità grazie all’utilizzo dei fondi del PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 3 “Interventi speciali per la coesione territoriale”, Investimento 1 – Strategia nazionale per le aree interne, Linea di intervento 1.1.1 dedicata al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità.

Nell’ambito di questo importante programma nazionale, l’Amministrazione guardiese ha affidato la progettazione e la realizzazione del Museo dei Riti Settennali e delle Tradizioni locali, inserito nel Centro di Documentazione, uno spazio destinato a diventare punto di riferimento culturale e turistico per l’intero territorio.

Il progetto, collocato nella restaurata sede di Palazzo Nonno, nasce con l’obiettivo di tutelare, raccontare e tramandare alle future generazioni il patrimonio storico, religioso e antropologico della comunità guardiese, con particolare attenzione ai Riti Settennali, elemento identitario di rilievo nazionale e internazionale.

Il nuovo spazio culturale si distinguerà per un allestimento multimediale innovativo e pienamente accessibile, pensato per garantire la fruizione dei contenuti a tutte le fasce di pubblico e per offrire un’esperienza immersiva capace di coniugare memoria e tecnologie moderne.

Il Centro non sarà soltanto uno spazio museale, ma un luogo dinamico di incontro, studio e partecipazione, capace di integrare memoria, innovazione e promozione territoriale, offrendo servizi culturali permanenti, occasioni educative e nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico.

È, inoltre, intenzione dell’Amministrazione comunale intitolare il Centro di Documentazione a Luca Iuliani, studioso dei Riti Settennali e autore di numerose pubblicazioni dedicate alla storia e alle tradizioni locali, quale riconoscimento per il prezioso contributo offerto alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale guardiese.

Con questo intervento, l’Amministrazione conferma la propria volontà di investire su cultura e coesione sociale, riconoscendo nella valorizzazione delle tradizioni locali uno strumento concreto per rafforzare il senso di comunità e promuovere la crescita del territorio.

Nei prossimi giorni il gruppo di lavoro promuoverà incontri con i Comitati rionali e con il Parroco, soggetti direttamente coinvolti nell’organizzazione dei Riti Settennali di penitenza in onore dell’Assunta, al fine di illustrare nel dettaglio il progetto e raccogliere osservazioni e proposte utili alla sua piena condivisione.