Cocaina ed hashish in casa, arrestata dai carabinieri una famiglia napoletana Benevento. Un 45enne, già ai domiciliari, in carcere, padre, madre e moglie ai domiciliari

Lui è finito in carcere, il padre, la madre e la moglie ai domiciliari. E' il bilancio dell'operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia di Benevento, guidati dal capitano Friscuolo, che hanno arrestato Vittorio F., 45 anni, napoletano, che era in città ai domiciliari, Raffaele F., 65 anni, Carmela R., 62 anni, e Francesca S., 47 anni, anche loro di Napoli

Secondo una prima ricostruzione, nel corso di una perquisizione dell'abitazione del 45enne i militari hanno rinvenuto due involucri di cellophane: uno contenente 217 grammi di cocaina, un altro un panetto di hashish di circa 100 grammi, ed un biancino di precisione.

I quattro componenti della famiglia sono stati condotti in caserma: Vittorio è stato successivamente trasferito a Capodimonte, gli altri sono stati sottoposti agli arresti in casa. Per tutti l'avvocato Fabio Ficedolo.