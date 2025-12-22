Serata di emozioni delicate, fra serena allegria e struggente tristezza per le poesie di Elisa De Falco, scrittrice, che presenterà i suoi versi “Libertitudine” (ABE Napoli) al Caffè dell’Orto di Casa Betania, a Benevento, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 18.00. Dialoga con l’autrice la giornalista Maria Ricca. Saluti affidati all’editore Arturo Bascetta. Reading poetico con le musiche del maestro Domenico Mastroianni; con la partecipazione di Alda Parrella, Grazia Luongo, Giusy De Rienzo, Laura Febbraro e Marisa De Luca.
Si presenta Libertitudine di De Falco
Sabato, 27 dicembre, alle 18
Benevento.