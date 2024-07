Punto alla lingua da una vespa mentre va in bici: paura per un ciclista Benevento. Vittima dell'episodio, un 70enne

Ha rischiato grosso ma, grazie al cielo, gli è andata bene. Perchè quella puntura avrebbe potuto causargli conseguenze drammatiche che ha invece evitato.Vittima dell'episodio, un 70enne di Benevento, amante delle due ruote.

Secondo una prima ricostruzione, mentre se ne andava in giro con la sua bici, il malcapitato è finito nel mirino di una vespa. L'insetto si è infilato nel cavo orale e lo ha punto alla lingua. Facile immaginare lo sconcerto dell'uomo, che è immediatamente rientrato a casa, dove ha assunto del cortisone. Il farmaco non ha però attenuato il gonfiore della lingua, che è cresciuto, preoccupando non poco lo sfortunato ciclista.

Inevitabile, a quel punto, la corsa in ospedale, dove i medici lo hanno prontamente sottoposto alle cure del caso, scongiurando il peggio. Lo shock anafilattico è infatti una emergenza gravissima: una violenta reazione allergica che può potenzialemnte portare alla morte, come purtroppo è avvenuto in tanti casi. Non in quello appena raccontato, per fortuna.

(foto di repertorio)