Montesarchio, weekend con i gazebo della Protezione Civile La consigliera comunale Iachetta: “Importante sensibilizzare"

Prende il via nel fine settimana una campagna di sensibilizzazione e promozione delle attività del Gruppo comunale di Volontariato della Protezione Civile di Montesarchio, con l’obiettivo di coinvolgere nuovi volontari e rafforzare la squadra.

Sabato 12 aprile dalle ore 16:30 alle 19:00 e domenica 13 aprile dalle ore 10:00 alle 12:30 sarà allestito un gazebo informativo in via Giovanni Amendola, proprio nei pressi della sede della Protezione Civile. Durante le due giornate i cittadini interessati potranno ricevere informazioni, conoscere più da vicino le attività svolte e, soprattutto, manifestare la propria disponibilità ad aderire al Gruppo Comunale.



“Il volontariato in Protezione Civile è una scelta di responsabilità e servizio verso la propria comunità – ha dichiarato la consigliera comunale Anna Iachetta, delegata alla Protezione Civile –. Invitiamo tutti coloro che desiderano dedicare tempo ed energie a una causa importante a venire a trovarci al gazebo: sarà l’occasione per conoscere meglio questo mondo e, magari, iniziare un percorso di formazione e impegno al servizio degli altri.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di valorizzazione e potenziamento del Gruppo comunale di volontariato della Protezione Civile, con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente e capillare il sistema locale di prevenzione e intervento nelle emergenze.

La campagna di sensibilizzazione proseguirà anche nelle prossime settimane con nuove giornate dedicate all’incontro con i cittadini”, ha concluso Iachetta.