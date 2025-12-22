Cercano un giubbotto, trovano la droga: arrestato un 18enne Operazione dei carabinieri, ai domiciliari un giovane di San Salvatore Telesino

Cercavano un giubbino, hanno trovato la droga. Un mix di marijuana, crack ed hashish costato l'arresto a Walid- E., 18 anni, di San Salvatore Telesino.

Secondo una prima ricostruzione, i carabinieri hanno bussato alla porta della sua abitazione per compiere una perquisizione finalizzata al rinvenimento di un certo capo di abbigliamento. Nessuna traccia dello stesso, ma la 'visita' ha consentito di scovare e sequestrare 300 grammi di marijuana, 150 di crack e 5 di hashish.

Su disposizione del pm Chiara Marcaccio, il giovane, difeso dall'avvocato Antonio Leone, è stato sottoposto ai domiciliari.