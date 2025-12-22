Benevento e Catania, le due capoliste a confronto 41 punti a testa, modi diversi per conquistarli

E' stata l'unica concessione fatta da Mimmo Toscano nel dopo-partita con l'Atalanta: “Questa è stata una delle squadre più forti che abbiamo incontrato al Massimino. Forse insieme al Benevento”.

Difficile che il tecnico calabrese rivolga un pensiero all'altra capolista: “Volevamo chiudere il girone d'andata in testa e ci siamo riusciti”. Della serie: il resto non conta nulla.

Non crediamo sia sottovalutazione dell'avversario più temibile, più facile che ignorare la strega serva ad esorcizzare il timore di dover instaurare un duello infinito per la conquista del primo posto.

Il Benevento da parte sua è consapevole della sua forza e anche di quella degli avversari. Squadra esperta quella etnea, soprattutto fisica. E' grazie a questa sua caratteristica che ha avuto la meglio su un'Atalanta U23 che per lunghi tratti della partita ha giocato decisamente meglio.

Due leader diverse

Stessi punti in classifica, un modo diverso di conquistarli. Innanzitutto il Catania chiude con una partita di più in casa, 10 contro le 9 del Benevento. E' anche naturale che gli etnei in casa abbiano 3 punti in più, 28 contro i 25 della strega. Ma la media è la stessa: entrambe hanno pareggiato una sola partita tra le mura amiche, guarda caso tutte e due contro il Sorrento. In trasferta è il Benevento ad avere dei punti in più: 16 contro i 13 degli etnei. Si è fatto sempre un gran parlare delle difficoltà dei giallorossi fiori casa, ma alla fine hanno chiuso il girone d'andata con 5 vittorie (tante quante ne ha ottenute la Salernitana), un pareggio e 4 sconfitte. Il Catania, come detto, di punti ne ha ottenuti 13, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Non certo un cammino pari a quello fatto segnare tra le mura amiche.

Difese imperforabili

Il Catania ha subito 9 gol, il Benevento 12. Sono ai primi due posti nelle classifiche delle difese meno perforate. Media di 0,47 gol subiti dagli etnei, di 0,63 per i giallorossi. Rimane il record incredibile della squadra rossoblù che ha chiuso l'andata senza aver mai subito gol in casa. Lì dove il Benevento ne ha subito solo 4. Due difese che possono impettirsi per i loro numeri.