Fiamma olimpica: il percorso si concluderà alle 19,30 in piazza IV Novembre La Fiamma olimpica dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina a Benevento

"La Città di Benevento si prepara a vivere un momento storico: il passaggio della Fiamma olimpica dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina in programma il 27 dicembre. Ci è stato comunicato il percorso preciso che prevede il momento culminante alle ore 19,30 in piazza IV Novembre, dove già nel corso del pomeriggio ci saranno diversi eventi collaterali con distribuzione di gadget e un villaggio Coca-Cola per i giovanissimi: siamo sicuri che questa splendida vetrina per la nostra città vedrà una partecipazione popolare importante", lo rende noto il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro. Il percorso della staffetta con la Torcia olimpica è la seguente:

ore 18,30: inizio staffetta, via Francesco Compagna

ore 18,35 viale Principe di Napoli

ore 18,45 ponte Vanvitelli-via del Pomerio

ore 18,55 viale Rettori -via Pertini

ore 19,05 via Calandra-via Sala

ore 19,10 viale Martiri d'Ungheria

ore 19,20 viale Atlantici

ore 19,30 piazza IV Novembre, fine staffetta con celebrazione.