Via Appia nell'Unesco: l'allarme "non stiamo reagendo bene al riconoscimento" Forum Novum e Via Traiana: a Paduli istituzioni e studenti fanno rete

Mattinata da protagonista per il comune di Paduli. Presso il Palazzo Ducale si è tenuto il convegno conclusivo dell’evento “Percorso didattico e multimediale sul patrimonio storico”, che si inserisce nel progetto “Valorizzazione dei siti di interesse storico e culturale nei comuni di Paduli e Sant’Arcangelo Trimonte”, finanziato dal Ministero della Cultura con risorse del PNRR.



"Non stiamo reagendo bene al riconoscimento prestigioso che l’Unesco ha concesso ad una delle perle dello straordinario scrigno del patrimonio archeologico, storico, culturale italiano, la Via Appia “Regina Viarum”. Angela Maria Ferroni, responsabile tecnico-scientifico della candidatura Unesco ed animatrice del programma ministeriale ha esortato ad un degno supporto per la “Via Appia Regina Viarum".

All'incontro di Paduli, accolti dal sindaco della cittadina Domenico Vessichelli, presenti le scolaresche di Brindisi e Roma, a rappresentare tutti gli oltre 600 chilometri del tracciato nel cuore del Centro Sud nel percorso strategico da Roma verso l’Adriatico e la Grecia. “Manca una strutturata governance per la gestione del sito Unesco”: queste le parole della studiosa lanciata ad un uditorio attento che ha accolto l’ammonimento della Ferrone.

Presenti questa mattina il sindaco di Ginestra degli Schiavoni Zaccaria Spina, il Presidente dell’Unpli Benevento Renzo Mazzeo, il Responsabile Sviluppo Progetti e Relazioni Istituzionali Futuridea, Francesco Nardone ed il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi.

"La valorizzazione della via Traiana è una ghiotta opportunità" ha dichiarato il primo cittadino Domenico Vessichelli - bisogna cogliere opportunità e non lasciarsela sfuggire, costruendo un brand con l’arte, la storia e le proprie tradizioni puntando anche all’enogastronomia”.

Un elogio poi ai giovani presenti a Palazzo Ducale: “Voi siete il nostro futuro, senza dimenticare il passato. Non si può andare senza conoscere le origini, è necessaria la conoscenza. La via Traiana come importante opportunità per tutto il Sannio, non solo per Paduli”.

Dopo aver affrontato diverse tematiche di grande attualità, si è passati alla presentazione dei progetti degli istituti scolastici, lo Scientifico 'Plinio Seniore' di Roma, l'IT 'Giorgi' di Brindisi, il Liceo Artistico 'Alberti' e il Liceo Scientifico 'Rummo' di Benevento, coordinati dalla dottoressa Laura Acampora dell'ufficio Unesco, dai professori Giuseppe Ceraudo e Veronica Ferrari dell'Università del Salento, del professore Alfonso Santoriello dell'UniSa e dell'esperto, l'architetto Pasquale Palmieri.

Premiazioni e buffet finale con la degustazione di prodotti tipici locali de La Collina degli Orticelli hanno chiuso una mattinata davvero intensa e che ha aperto e darà vita ad un intenso dibattito sulla questione che, confermato oggi, riguarda e stimola anche le future generazioni.