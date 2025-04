Avviati al lavoro 28 operai forestali Presso i cantieri della Provincia di Benevento

Saranno avviati da lunedì 14 aprile presso i cantieri di lavoro della Forestazione della Provincia di Benevento n. 28 Operai forestali a

Tempo Determinato. Lo comunica il Presidente Nino Lombardi che ha preso atto delle conclusioni cui è giunta la riunione tra la Struttura Tecnica dell’Ente, da una parte, e i rappresentanti sindacali di categoria, dall'altra, con la partecipazione del Dirigente di Settore Giancarlo Corsano, del Responsabile Unico del Progetto per Michele Orsillo, e i rappresentanti sindacali: Alfonso Iannace e Alessandro Rinaldi per la FAI CISL Irpinia-Sannio; Irene Falato per la FLAI CGIL di Avellino-Benevento; Alfredo Di Rubbo e Antonio Paolozza per la UILA – UIL di Benevento. I 28 Operai forestali a Tempo Determinato si aggiungono ai 16 Operai a Tempo Indeterminato della Provincia per realizzare i programmi di lavoro come stabilito dai finanziamenti regionali.

In particolare la Provincia sta redigendo il progetto per il 2025-2026 denominato “Tutela della biodiversità, della prevenzione del rischio

incendio e della mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio”, di cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economico

con deliberazione del Presidente n. 90 dell’1.04.2025.

Inoltre sono state appostate le somme, non inferiori alle precedenti annualità, nel Bilancio di Previsione 2025, per il progetto “Manutenzione del sistema del verde”. Sono state anche accertate le previsioni di stanziamento per il Servizio Antincendio Boschivo (AIB) non inferiori al 2024, che saranno utilizzate secondo le indicazioni dei vertici della Protezione Civile Regionale.

Per quanto riguarda la stabilizzazione del rapporto di lavoro degli Operai, oggi a Tempo Determinato, nel corso del confronto tra Struttura

Tecnica della Provincia e le Organizzazioni Sindacali, è stata esaminata l’attività che la Provincia, insieme alle altre Province ed alla Città

Metropolitana di Napoli, ha messo in atto affinché si rimuovano i vincoli contenuti nella norma della Regione Campania che regola la

materia della forestazione.