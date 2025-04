Benevento, anche la rifinitura domani all'Avellola Prima di partire per Venticano, Auteri terrà la conferenza stampa (17,30)

Con il morale ridotto al lumicino, il Benevento si avvicina alla sfida col Cerignola, che invece da parte sua ha motivazioni in quantità industriali. Se tutto dipendesse dallo stato psichico, la pratica del Monterisi si potrebbe già archiviare. Ma poiché parliamo di calcio, allora conviene non lasciarsi trasportare dalle facili previsioni.

SEDUTA ALL'AVELLOLA

La squadra si è allenata anche questa mattina all'impianto Avellola. Auteri ha guidato i suoi inn una seduta articolata sul sintetico:attivazione tecnica, poi esercitazioni offensive e difensive, seguite da un lavoro tecnico-tattico e da uno scarico finale”. Rimane un rebus la scelta del sostituto di Angelo Talia. In squadra non c'è un giocatore che abbia le stesse caratteristiche, per cui è facile che il tecnico provi a compendiare le varie qualità che si trova a disposizione. Prisco dovrebbe avere il posto assicurato davanti alla difesa, poi si tratterà di scegliere tra diversi modi di interpretare la partita. Se il tecnico volesse presentare un Benevento più spregiudicato, converrebbe ripetere il primo tempo del Partenio, quando Acampora affiancò Talia (stavolta ci sarebbe Prisco), e Pinato sarebbe ancora chiamato ad andare tra le linee per interpretare un insidioso “falso nove”.

E' PRESTO PER FERRARA

Possibile che Simonetti sia avanzato sulla linea dei trequartisti, lasciando invece il posto in difesa a sinistra a Alin Tosca. Difficile che tocchi già a Ferrara, così come non sembra proprio al meglio Viscardi, che dovrebbero accomodarsi entrambi in panchina. In attacco il punto di riferimento, con licenza di fare l'elastico, sarà ancora Manconi.

Domani, dopo l'allenamento fissato per le 15 all'Avellola, è in programma la conferenza stampa di mister Auteri, in diretta esclusiva su Ottochannel Canale 16 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tva partire dalle ore 17:30.