Under 17, tris del Benevento in casa del Foggia

La squadra di Schiavi chiude il girone d'andata al secondo posto della classifica

Benevento.  

Foggia-Benevento 0-3

Foggia: Trisciuolo; Venuti (15'st Bianchi), Berardi, Cobuzzi (1'st Miu), Granieri, Trisorio, Di Mauro (1'st Rizzi), Capuana (15'st La Contana), Ricucci, Finelli, Dragano (25'st Valente).
A disp.: Sicolo, Esposito, Russo. All.: Zingarelli

Benevento: Chiariello; Petrizzo (31'st Cimmino), Pane, Spinesi (1'st Cammarota), Colella, Jerradi, Lo Russo (20'st Migliaccio), Viscovo, Amico (31'st Carandente), De Benedetto (25'st Perfetto), Pirozzi. A disp.: Tagliente, Liguori, Biondi, Pacifico. All.: Schiavi 

Arbitro: Galasso di Barletta. Assistenti: Lapadula di Bari e Torraco di Foggia

Marcatori: 5'st Cammarota (B), 10'st Pirozzi (B), 42'st Migliaccio (B)

Si chiude con una vittoria l'under 17 del Benevento che si è imposta sul Foggia con il netto risultato di 3-0. Le marcature sannite sono arrivate tutte nel secondo tempo. Cammarota ha sbloccato il risultato dopo cinque minuti, poi c'è stato il raddoppio di Pirozzi. Nel finale è arrivato il gol anche di Migliaccio che ha chiuso definitivamente la partita. È un risultato positivo per i giallorossi che tornano al successo dopo la sconfitta della scorsa giornata rimediata col Perugia. La squadra di Schiavi ha chiuso il girone d'andata al secondo posto della classifica. 

