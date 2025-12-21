Under 16, poker del Benevento al Pineto: gli highlights del match Successo della Strega che chiude il girone d'andata al comando della classifica

Benevento-Pineto 4-1

Benevento: Porcelli, Marciano (9'st Coppola), Aprovitola, D'Auria (30'st Martello), Cuomo M (24'st Triestino), Vitelli, Calabria (1'st Silvestri), Fontana (30'st Fierro), Esposito V. (24'st Cornacchione), Sorbo (24'st Ferretti), Cuomo F.. A disp.: Esposito F.. All.: Leone

Pineto: Stortini, Cieri, D'Alesio, Scalisi, Berardinucci, Di Ventura (30'st Messina), Cerny (32'st Micacchioni), Giancristofaro (30'st Molinaro), Sebastiani, Sagnelli, De Benedictis (37'st Spina). A disp.: Pedicone, Cellinese, Cardinale, Cetrone, Di Toro. All.: D'Anastasio

Arbitro: Aquino di Avellino. Assistenti: Galiero di Caserta e Raimondi di Nola

Marcatori.: 37'pt Sorbo, 39'pt De Benedictis, 7'st Esposito V., 13'st e 27'st Fontana

L'under 16 del Benevento vince ancora e all'Avellola si imone contro i pari età del Pineto con il punteggio di 4-1. La squadra di Leone imposta il gioco e cerca con pazienza la via del gol. Dalle parti di Stortini si fa vedere Calabria, ma l'estremo difensore avversario si oppone con i piedi. La marcatura sannita arriva al minuto 37 con Sorbo che realizza un gol da cineteca che permette al Benevento di siglare l'1-0. La gioia dura poco per il Benevento: due minuti dopo, il Pineto gonfia la rete con una conclusione di De Benedictis che non lascia scampo a Porcelli. Nella ripresa, il Benevento carica a testa bassa gli avversari per tornare in vantaggio e ci riesce dopo sette punti, con Esposito che non lascia scampo a Stortini per il 2-1. Al 13' è la volta di Fontana, che da una posizione impossibile trova l'angolo giusto per mettere al sicuro il risultato. Fontana ha il piede caldo e al 27', da fuori area, trova una traiettoria perfetta che gli permette di realizzare un gol di pregevole fattura. Nel finale Silvestri va vicino al pokerissimo, ma trova l'opposizione di Stortini. Termina 4-1, festeggia il Benevento che si conferma al primo posto della classifica.