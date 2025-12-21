Benevento ritrova il campanile di Santa Sofia Taglio del nastro dopo l'intervento di ristrutturazione

Curiosità e tanta partecipazione hanno accompagnato, questa sera, l'inaugurazione del campanile di Santa Sofia appena restaurato con le risorse, pari a 770mila euro, del Pnrr.

"E' uno dei simboli della nostra città - ha spiegato il sindaco Clemente Mastella prima del taglio del nastro- che oggi ritroviamo grazie ad uno slancio ricostruttivo ed edificante che sta interessando l'intero patrimonio cittadino con la nostra Amministrazione".

Il restauro del campanile di Santa Sofia ha compreso, principalmente, interventi tesi a migliorare la sicurezza sismica della struttura, interventi di restauro delle facciate ivi compreso il consolidamento di aggetti in precarie condizioni di stabilità (marcapiani, cornici, lastre) e il consolidamento e risanamento del paramento della cuspide.

il progetto realizzato ha avuto come obiettivo la conservazione della struttura partendo da un'approfondita analisi storica per metterne in risalto i particolari pregi storici, culturali, materici e paesaggistici con l'obiettivo di restituire un'immagine integrata dell’immobile nel contesto urbano.

L’obiettivo principale del progetto è stata la messa in sicurezza sismica del bene perseguita con interventi 'minimi' e reversibili. Particolare attenzione è stata riservata al risanamento e/o consolidamento dei paramenti murari in pietrame, apparecchi murari delle volte, strutture lignee e metalliche, pavimentazioni e scala interna “a lumaca” in pietra.

Il progetto ha anche comportato l’eliminazione della seconda scala in legno e dei pianerottoli” in calcestruzzo armato che presentavano un notevole stato di degrado e marcescenza degli elementi.

Tale intervento costituiva un inserimento “recente” che alterava la spazialità interna della canna non più visibile nella sua interezza.

Particolare attenzione è stata riservata al risanamento-consolidamento dei paramenti murari in pietrame, apparecchi murari delle volte, strutture lignee e metalliche, pavimentazioni e scala interna “a lumaca” in pietra.

Visite come sempre contingentare ma dall'altro uno spettacolo suggestivo dell'intero centro di Benevento.