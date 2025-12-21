Benevento e Catania, un primato per due Gli etnei raggiungono in vetta i giallorossi battendo per 2 a 0 l'Atalanta

Benevento e Catania rimangono a braccetto sul gradino più alto del podio. Gli etnei non sbagliano il colpo contro una bella Atalanta, che sul piano del gioco si fa persino preferire (54 per cento di possesso), ma manca completamente sotto l'aspetto pratico (13 tiri a 9 per il Catania). A rompere il ghiaccio il solito rigore (abbastanza generoso) a favore dei rossoblù di Toscano, poi la pioggia ha reso praticamente impraticabile il fondo del Massimino. Il 2 a 0 finale firmato da Jumenez porta insomma i rossoblù a 41 insieme al Benevento. Il titolo di campione d'inverno va diviso a metà (per quello che conta...).

Nell'altra partita del sabato, finisce 1 a 1 tra Latina e Crotone. Pitagorici (primi avversari del Benevento nel girone di ritorno al Vigorito) prima dominanti, poi piano piano preda dei pontini, che raggiungono il pari con il bomber Parigi e sfiorano persino la vittoria. C'è curiosità per capire come cambierà il Crotone nel girone di ritorno dopo le affermazioni del presidente Vrenna. Difficile che non ci siano cessioni sanguinose: il budget, come ha detto il patròn, va ridotto.