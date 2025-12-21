Giornata medici: focus tra valore della professione e le criticità del sistema L'appuntamento al Comunale. Il monito del Presidente Milano: la politica sia più vicina

Dal valore della professione alla crisi del sistema sanitario nazionale, dall'importanza della ricerca al coinvolgimento di istituzioni e politica. Tanti i temi al centro della “Giornata del Medico e dell'Odontoiatra Sannita”, celebrata ieri sera al Teatro Comunale Vittorio Emmanuele.

L'evento promosso dall'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento ha visto la consegna delle pergamene ai medici che hanno tagliato il traguardo dei 40anni di carriera, mentre i giovani iscritti nel corso dell'anno 2025 hanno pronunciato il Giuramento di Ippocrate come impegno solenne a rispettare i principi etici e deontologici della nostra professione.

“Il rinnovamento di un patto intergenerazionale per la crescita della professione medica” ha chiarito Luca Milano - Presidente dell'ordine di Benevento nella sua introduzione alla serata condotta da Melania Petriello.

Dal numero uno dei camici bianchi anche l'appello a restituire maggiore importanza al tema della ricerca “per evitare che le brillanti menti che si formano nel nostro Paese debbano poi andare via”. L'intervista completa nel video.

E de “Il valore della ricerca” si è parlato con l'AIL Benevento ODV “Stefania Mottola” presieduta da Pierangela Mottola.

I medici che hanno tagliato il traguardo dei 40anni di carriera

Abate Cinzia, Abbate Luigi, Albanese Maria, Beatrice Gaetano, Bozzi Vincenzo, Buccarella Antonia, Califano Luigi, Carbone Laura, Carrino Vincenzo, Consoli Ersilia, De Corso Antonio, De Luca Nicola Danilo, De Nigris Gianfranco, Della Camera Annarita, Della Gatta Pasquale, Di Santo Giovanni Antonio, Fiengo Giuseppe, Fuggi Maria Giovanna, Gaetano Fedora Margherita, Gramazio Sergio, Grasso Orazio, Grasso Veronica, Gubitosi Giancarlo, Izzo Daniella, Lombardi Paolo, Francesco Goffredo, Macolino Dora, Melillo Teresa, Mervoglino Margherita, Minutolo Marcello, Nardone Martino, Nespoli Maurizio, Palumbo Renato, Michele Angelo, Panella Marisa, Papa Antimo, Papa Antonio Salvatore, Pedicini Alfonso, Petroccia Mariolina, Pietrovito Carmela, Pignorio Giovanni Ignazio, Pollastro Rosa Maria, Posillico Nicola, Ragozzino Giovanna, Rapuano Antonietta, Rinaldi Giovanni, Rivellini Giuseppe, Romano Valeria Marcella, Russi Vincenzo, Servodio Rosa, Sorice Nunziatina, Sparaco Marco, Suero Teresa, Tozzi Giovanna, Ventucci Domenico, Rosario Gennaro, Viscusi Alfonso, Zoccolillo Antonella, Zoccolillo Nicoletta.

Odontoiatri 40 Anni Di Laurea

Carlucci Diego, Conte Antonio, Di Blasio Piero.

Neoiscritti Medici

Nausica Barbato, Federica Bianchi, Mario Bibbo', Marco Cardillo, Anastasia Ciccarello, Michela Cocca, Giuliana Compare, Mariavittoria Corda, Margherita De Felice, Umberto De Fortuna, Barbara De Rosa, Simone Della Peruta, Enrico Dell'Elba, Gianmaria Di Nuzzo, Anna Maria Di Santo, Giuliana Diglio, Clorinda Facchiano, Ester Falzarano, Giusi Ferrannini, Salvatorina Ferrucci, Lina Figliolino, Pasquale Florio, Vincenzo Grasso, Sara Guerrera, Marianna Iannace, Giustiniano Inglese, Pietro Lanni, Laura Maio, Ludovica Anna Marra, Silvia Martignetti, Maria Stella Martino, Veronica Martone, Annamaria Massaro, Chiara Matticola, Gabriele Mariano, Meoli Francesco, Emanuele Mercaldo, Maria Rosa Mongillo, Margherita Morante, Alessia Nocera, Matilde Francesca Pia, Palumbo Carmen, Noemi Piscitelli, Davide Rabuano, Leonardo Renzi, Domenico Rosa, Mariarita Russi, Danilo Sagnella, Federica Sarro, Giulio Simeone, Danilo Spano, Marina Tarantino, Sara Tartaro, Francesco Pio Tedesco, Valeria Tozzi, Ada Sara Ventre, Bice Verruso, Maria Vicario

Neoiscritti Odontoiatri

Barone Massimiliano, Bosco Giacomo, Coletta Andrea, Ferrara Gianvito, Lombardi Giuseppe, Onofrio Salvatore, Pescatore Alfonso, Saviano Pasquale, Soricelli Simone, Vasquez Perez Nayra De Los Reyes.