Da Airola una giovane stella Michelin: "Tutto è partito da casa della nonna" Marco Bernardo, 29 anni, premiato con la stella per i suoi piatti a Forte dei Marmi

Tra le nuove stelle Michelin c'è anche un giovane sannita. Da Airola, neanche 30 anni, Marco Bernardo chef del Ristorante La Magnolia, dell'Hotel Byron ha riportato la Stella Michelin al locale di Forte dei Marmi. Tra le principali novità, l'introduzione dello chef's table per far vivere agli ospiti un'esperienza più intima e coinvolgente con la cucina. Classe 1994, nato ad Airola (Benevento ), la cucina di Bernardo pone l'accento sulla freschezza e sul costante dialogo con il territorio, dopo diverse importanti esperienze internazionali come nel 2018 il trasferimento a Londra alla corte di Alain Ducasse al The Dorchester (tre Stelle Michelin).

Su Facebook, per celebrare il riconoscimento, Marco Bernardo scrive: “Il cammino parte da lontano, precisamente da Airola, ‘’ casa della nonna ‘’ , passando per Maddaloni, poi uscita 1 Milano, svincolo 2 Parigi. deviazione 3 Londra avenue 4 parigi destinazione Forte dei Marmi” elencando le tappe della sua carriera.

E Marco continua: “Un grazie speciale alla proprietà che mi ha accolto e reso partecipe di un progetto importante, alla mia famiglia, alla mia fidanzata, al mio Team strepitoso, al team di sala, ai fornitori, a tutti coloro che in questo lungo cammino hanno contribuito per arrivare fin qui. Ringrazio fortemente la guida Michelin per questo riconoscimento importante, ci riempie di gioia e consapevolezza nel credere nel nostro operato e fare sempre meglio”.