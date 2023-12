Valle Caudina: focus su giovani e formazione all'Ipm di Airola Il confronto con esperti e rappresentanti enti locali nell'ambito del progetto New Generation Labs

Giovani e territorio, ma anche scuola e formazione, con attenzione all'artigianato e ai principali settori produttivi della Valle Caudina. Se n'è discusso all'Istituto penitenziario minorile di Airola nel corso dell’incontro dedicato al tema “Metodologie, strumenti ed attività per i giovani della Valle Caudina”. Attenzione al futuro, ma soprattutto al presente e in particolare alle opportunità di crescita professionale che oggi è possibile garantire ai ragazzi.

Un confronto alla presenza della direttrice dell'Ipm, la dottoressa Eleonora Cinque, degli esperti e dei rappresentanti degli enti locali nonché dei giovani e delle loro famiglie protagonisti del progetto “New Generation Labs”.

Progetto realizzato da Giada Onlus, CFP ente di Formazione Professionale, Istituto Lombardi di Airola, Istituto Superiore Aldo Moro di Montesarchio, Comune di Bucciano, Comune di Moiano, Comune di Airola, Odv 'Un Senso per la Vita', Relè Elasac Inclusive Experience.

Percorso finanziato dall'Agenzia di Coesione rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni che si è svolto a partire dall'annualità 2022. Ai minori è stata garantita la possibilità di seguire attività extra scolastiche: dal corso di saldatore a quello d'informatica.

Presente inoltre il sindaco di Airola, Vincenzo Falzarano nonché i primi cittadini e delegati dei comuni di Bucciano, Cervinara, Paolisi e Montesarchio.

Ad introdurre i lavori Michele Farese, responsabile dei progetti Agenzia di Coesione che, dopo aver illustrato l'iniziativa “New Generation Labs” finanziata dall’Agenzia di Coesione, ha spiegato ai giovani ma anche ai rappresentanti degli enti locali in sala i vari progetti e l’opportunità di “co-progettare in Valle Caudina per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle singole azioni”.

“Stiamo provando a fare rete - ha ribadito Farese a margine dell'incontro - perché dobbiamo garantire ai giovani nuove tecnologie e un'offerta completa che consenta ai ragazzi di fissare il loro obiettivo nella vita. Il progetto consente di migliorare le competenze di base e amplificare le competenze specialistiche anche con l'uso della realtà aumentata”.

A seguire gli interventi di Annarita De Blasio, responsabile Benevento Cna Campania Nord, Annamaria Di Donato, Referente PNNR dell'Istituto Superiore Lombardi, Italia Valentino, esperta in Finanza Agevolata Locale.

Attenzione rivolta, come detto, alle nuove opportunità per i giovani del territorio e alle attività già realizzate. Ma soprattutto alla necessità di “fare rete per progettare insieme il futuro dei giovani della Valle Caudina” al fine di creare una “comunità educante” per porre le basi concrete per riuscire a rispondere alle esigenze delle nuove generazioni.

Evento che si è concluso con la consegna degli attestati ai ragazzi presenti da parte della dottoressa Eleonora Cinque e del sindaco Pasquale Matera.