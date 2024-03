Olimpiadi della salute il presidente nazionale Croce Rossa a Benevento Sabato all'auditorium San Vittorino

Il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Maria Gianluca Valastro ha recentemente rivolto

un messaggio di impegno e gratitudine verso i Volontari ed il personale Dipendente dell'Organizzazione. Durante l'Assemblea Nazionale di ottobre ha posto il volontariato come uno dei punti chiave del suo mandato, insieme al rafforzamento del ruolo dell'associazione e alla difesa dell'azione umanitaria, competente, neutrale e indipendente.

Il 2024 segna il prestigioso 160esimo anniversario della Croce Rossa Italiana, simbolo di una lunga e significativa storia di solidarietà e impegno umanitario. Per celebrare questo importante traguardo sono state programmate una serie di visite nelle province italiane durante le quali il Presidente Nazionale incontrerà i Volontari, considerati "testa e cuore" dell'Associazione, per ascoltare le loro esperienze e discutere obiettivi e soluzioni.

Nel suo tour, il Presidente Valastro sarà presente in Campania dal 22 marzo ed è proprio a Benevento, nel contesto delle Olimpiadi regionali della Salute che si svolgeranno sabato 23 marzo 2024 a partire dalle ore 8,30 nel centro storico della nostra amata città, che il Presidente Nazionale saluterà tutti i Volontari della provincia sannita a partire dalle ore 12,00 presso l'Auditorium "San Vittorino".

Durante questa speciale occasione, alla presenza del Sindaco della città di Benevento, il massimo vertice

Nazionale conferirà la Medaglia d’Oro al Merito alla “past President” Antonella Girolamo Tarantino, la Medaglia di Bronzo e la Benemerenza nella classe di Bronzo al Dott. Luigi Zollo Presidente della B.C.C. di San Marco dei Cavoti e del Sannio Calvi oltre a conferite le Benemerenze de "Il Tempo della Gentilezza" ai Volontari e ai Dipendenti della CRI di Benevento a firma del Presidente Nazionale, in riconoscimento e gratitudine per il loro straordinario impegno durante l'emergenza pandemica da SARS-CoV-2.

L'incontro rappresenterà un momento di riflessione e celebrazione, in cui si rafforzerà il legame tra

l'Associazione e la Comunità di Benevento. La presenza del Presidente Valastro testimonia l'impegno continuo della Croce Rossa Italiana nel servire le persone più vulnerabili e nel riconoscere l'importanza fondamentale dei volontari nel perseguire questa nobile missione umanitaria.