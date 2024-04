Mastella: "Acqua è tornata prima, sistema pubblico-privato funziona" "Ancora una volta polemiche inutili e strumentali"

"L'acqua è arrivata in città prima del previsto. Ancora una volta ho dovuto registrare tante inutili e strumentali polemiche, da parte di chi ha sostenuto che era colpa mia".

Così il sindaco Clemente Mastella dopo lo stop idrico che ha coinvolto la città e alcuni centri del Sannio.

"Una volta per tutte: c'erano lavori ferroviari da fare sulla linea Roma / Benevento / Bari e interferivano sulla condotta idrica. Ho chiesto di anticipare la chiusura, per non creare difficoltà alle attività commerciali per il fine settimana. Ho chiuso le scuole per un giorno, il sabato è giorno di riposo scolastico per quasi tutte le scuole e ho deciso di chiuderle tutte per ragioni sanitarie. In ragione di ciò la doppia ordinanza".

"Infine - conclude - grazie a Gesesa che ha presidiato i lavori e che conferma come il sistema misto pubblico-privato funziona, grazie a Idroambiente srl di San Salvatore Telesino che ha messo in campo 50 operai che hanno lavorato giorno e notte, grazie al Consorzio Telese scarlet. Grazie ai miei collaboratori dell'Ufficio di gabinetto. Grazie a quanti tra voi hanno con pazienza, accettato il disagio, che porterà i cittadini di Benevento, al termine dei lavori ferroviari, ad arrivare a Roma in 1h e 35, a Napoli in 35/40 minuti e a Bari in 1h e 10".