Filt Cgil. Eletti nuovi dirigenti della Segreteria regionale Anzalone (Filt Cgil Av-Bn): "Buon lavoro a tutti e in particolare al sannita Finozzi"

Assemblea generale della Filt Cgil Campania convocata per l’allargamento della segreteria Regionale. Al termine dei lavori sono stati eletti: Silvia De Micco, Pasquale Taddeo, Carlo Finozzi e Fabrizio Andreozzi.

I componenti eletti si sono distinti in questi anni per la costante attenzione alle problematiche del settore e hanno dimostrato grande competenza in tutte le sfaccettature del trasporto regionale e nelle politiche di sviluppo.

Il Segretario Generale della FILT Campania, Angelo Lustro, ha allargato la Segreteria valorizzando il lavoro svolto in questi anni dall’intero gruppo dirigente ed esortando i “compagni eletti a fare squadra per migliorare l'azione politica sindacale che svolge la FILT-CGIL su tutto il territorio Campano, nel solco dei valori della confederalità”.

Ai lavori erano presenti il Segretario Generale della CGIL Campania, Nicola Ricci e il Segretario generale nazionale della FILT-CGIL.

Il gruppo dirigente della Filt Cgil Benevento – Avellino “rivolge i migliori auguri di buon lavoro a tutti i nuovi componenti della segreteria regionale ed esprime piena gratitudine per l’elezione del compagno Carlo Finozzi, che negli anni si è sempre distinto per dedizione e competenze, nel dare degna rappresentanza – ha rimarcato il Segretario generale Filt Cgil Av Bn, Giuseppe Anzalone - ai territori di Avellino e Benevento e da continuità ad un percorso di vita dedicato ai bisogni e alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, sotto la guida dei valori racchiusi nel quadrato della Cgil”.