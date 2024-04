Commercianti centro di Benevento: è rebus parcheggio La sollecitazione emersa da una riunione ospitata dalla Confcommercio

Discutere delle diverse problematiche del commercio cittadino. Questo l'obiettivo dell'incontro che ha visto protagonisti i commercianti del centro storico, gli esercenti di attività commerciali site lungo corso Garibaldi e i soci della Confcommercio di Benevento che ha ospitato la riunione presso la sede cittadina in via Bartolomeo Camerario, 36. Diverse le questioni affrontate, ma al centro del dibattito un focus particolare è stato rivolto alle iniziative da intraprendere in merito alla ormai pressante esigenza di individuare aree di parcheggio per commercianti e utenti nelle zone adiacenti il corso Garibaldi. Il presidente della Confcommercio, Rocco Barbato, e i membri del direttivo hanno avanzato varie proposte in merito.

I commercianti, inoltre, hanno segnalato evidenti difficoltà in ordine all’attuazione del carico/scarico merci chiedendo di avanzare richiesta al Comune per una revisione degli orari al fine di facilitare il lavoro dei corrieri; l'intenzione è quella di fare rete.

“Stiamo individuando le modalità attuative dell'iniziativa sui parcheggi presentata durante il consiglio direttivo Distretto delle Streghe - afferma il presidente della Confcommercio Rocco Barbato - e valutando la possibilità di organizzare e proporre uno o più eventi che possano coinvolgere tutti gli esercenti di attività del centro storico e non, con l’obiettivo di rilanciare il commercio cittadino. Importante è fare squadra nella ricerca delle soluzioni migliori”.