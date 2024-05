Benevento, che stangata per Pinato: arriva una pesante squalifica Arriva la decisione del Giudice Sportivo nei confronti del centrocampista

Il Giudice Sportivo non ha perdonato quanto fatto da Pinato al termine del match con la Triestina. Il centrocampista giallorosso ha rimediato ben quattro giornate di squalifica con la seguente motivazione: "in quanto, al termine della gara, si avvicinava con fare minaccioso all'Arbitro proferendo, dapprima una frase irriguardosa nei suoi confronti e poi spingendolo con intensità medio alta facendogli perdere l'equilibrio senza tuttavia farlo cadere a terra; inoltre proferiva un ulteriore frase gravemente offensiva".

Pinato salterà il match di ritorno con la Triestina e non sarà a disposizione neanche per gli eventuali quarti di finale. Tornerebbe per il ritorno della ipotetica semifinale. In caso di eliminazione anticipata, le restanti giornate di squalifica verranno scontate nella prossima stagione.