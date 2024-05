Benevento imbufalito con Caldera, Pinato espulso: cosa è successo Polemiche nel finale del match giocato al Nereo Rocco contro la Triestina

Si è chiusa con un po' di tensione la sfida tra Triestina e Benevento, terminata con il risultato di 1-1. A pochi istanti dal triplice fischio, Pinato ha trovato il gol del raddoppio con una precisa conclusione dal limite. La squadra è esplosa di gioia per la rete della vittoria, ma Caldera ha subito annullato a causa di un fallo commesso da Bolsius su Rizzo.

Proteste del Benevento, rosso per Pinato

I calciatori si sono avvicinati al direttore di gara per protestare contro la decisione presa, ma Caldera è subito sembrato irremovibile. Pinato, autore del gol annullato, ha contestato in maniera veemente la decisione dell'arbitro verbalmente e spintonandolo, scatenando la reazione di Caldera che ha estratto il cartellino rosso. Per Auteri si tratta di una decisione pesante: Pinato salterà il match di ritorno, in programma sabato al Vigorito.