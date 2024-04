Energie rinnovabili, la nuova sfida dell'Ivpc parte da Montefalcone nel Sannio Siglata l'intesa per 5 nuovi aerogeneratori moderni che cancelleranno i 50 vecchi impianti

Il Gruppo IVPC inizia una nuova avventura! Venerdì scorso la IVPC Srl, società del Gruppo presieduto da Oreste Vigorito, ha sottoscritto il contratto con GE Vernova per la fornitura chiavi in mano di 5 aerogeneratori di ultima generazione GE 158-6.1MW che saranno installati sul sito di Montefalcone in Provincia di Benevento.

Tale progetto, che prevede contestualmente la disinstallazione di 50 vecchi aerogeneratori degli anni ’90, costituisce il primo passo del processo di “Repowering” che la IVPC ha inserito nel piano industriale 2023-2026 e che porterà progressivamente a sostituire 282 macchine eoliche di vecchia concezione con la nuova flotta di 48 unità. In questo modo sarà significativamente ridotto l’impatto ambientale e paesaggistico ed al contempo verrà aumentata la produzione di energia pulita da fonte rinnovabile grazie alle superiori prestazioni energetiche dei nuovi aerogeneratori.

L’impianto eolico di Montefalcone, della potenza complessiva di 30,5 MW, produrrà annualmente oltre 91 milioni di kWh contribuendo ad abbattere le riduzioni di CO2 in atmosfera di oltre 22mila tonnellate per ogni anno di esercizio.

GE Vernova consegnerà le turbine al sito nel mese di maggio del 2025 e l’avviamento commerciale dell’impianto avverrà entro i successivi sei mesi.

Grazie a questo importante risultato, il Gruppo IVPC conferma l’impegno oramai trentennale nel settore dell’energia eolica per lo sviluppo di nuovi progetti e l’ammodernamento degli impianti esistenti.