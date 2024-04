Al via 1° Corso di formazione per i dipendenti del Comune di Benevento Canfora: personale qualificato importanza cruciale. De Pierro: Prosegue cooperazione con Unisannio

Il Comune di Benevento e l'Università degli Studi del Sannio si uniscono in un progetto per la formazione continua dei dipendenti comunali. Il primo corso di formazione, intitolato "UNISANNIO in Comune", rappresenta un importante passo avanti nella promozione della crescita professionale e nell'elevazione delle competenze nel settore pubblico.

L'evento inaugurale si è svolto oggi presso la Sala dell’Assunta di Palazzo San Domenico.

"L’Università del Sannio – ha dichiarato il rettore Gerardo Canfora - è fortemente impegnata su molteplici fronti nella formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione, riconoscendo l'importanza cruciale di un personale qualificato e aggiornato per garantire un servizio pubblico efficiente e di qualità. Siamo convinti che investire nella formazione dei dipendenti pubblici sia un investimento nel futuro delle nostre comunità, e ci impegniamo a fornire le risorse e il supporto necessari per garantire il successo di tali iniziative”.

Francesco De Pierro, vicesindaco del Comune di Benevento:" La partnership e la cooperazione istituzionale con UNISANNIO è un consolidato e collaudato modello operativo dell'amministrazione Mastella. Dalla cabina di regia sul Pnrr alla valorizzazione del patrimonio comunale, fino a questa pregevole iniziativa sulla formazione si è attivata una forma di interscambio di conoscenze e competenze che genera benefici per entrambe le istituzioni e permette al Comune di affrontare le nuove sfide con l'ausilio della massima istituzione culturale e scientifica del territorio. L'Università degli Studi del Sannio è per l'amministrazione un interlocutore insostituibile e un partner strategico”.

“Attraverso partnership strategiche con le istituzioni locali e regionali – ha spiegato il direttore generale dell’Università del Sannio Gianluca Basile - stiamo sviluppando programmi formativi mirati che rispondono alle esigenze specifiche dei dipendenti della pubblica amministrazione, offrendo corsi su tematiche quali innovazione tecnologica, gestione del cambiamento, sviluppo delle competenze trasversali e molto altro".

Il corso “UNISANNIO in Comune” è articolato in moduli tematici mirati, tenuti da esperti accademici e professionisti del settore. “Otto i moduli in programma – ha illustrato il direttore del Dipartimento DEMM Gaetano Natullo -, progettati per fornire una panoramica completa delle competenze chiave per il settore pubblico, comprese le soft skills. Coprendo temi quali e-government, amministrazione condivisa, programmazione dei fondi, digitalizzazione, gestione del patrimonio pubblico, stato civile, risorse umane e comunicazione, il corso offre strumenti pratici per affrontare le sfide della PA in continua trasformazione”.

Carmen Coppola, assessore alle Risorse umane del Comune di Benevento: "La formazione è il fulcro della valorizzazione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione. In attuazione della direttiva ministeriale del 24 marzo 2023, i dipendenti del Comune potenzieranno le soft skills e il bagaglio di conoscenze su specifiche materie. Così si creano le condizioni per migliorare la performance, investire sulle competenze, migliorare l'efficienza e perseguire gli obiettivi strategici dell'Amministrazione, nell'interesse della città".

Gennaro Santamaria, dirigente alle Risorse Umane: "Questa preziosa opportunità per i dipendenti del Comune di Benevento prende avvio da un accordo di collaborazione con l'Università degli Studi del Sannio approvato in Giunta comunale alla fine del 2023. Sarà un percorso strutturato, che quest'anno prevede 8 moduli formativi di diversa durata, di arricchimento e aggiornamento professionale che il Comune realizza con la più autorevole istituzione educativa del territorio, l'UNISANNIO che ringraziamo per la disponibilità".