Stop idrico, Mastella: confronto permanente per ridurre disagi A Palazzo Mosti una riunione dopo l'incidente che sabato 20 aprile ha lasciato Benevento senza acqua

Un tavolo permanente con i comuni e gli enti preposti per monitorare i lavori dell'Alta velocità. E' quanto si è deciso di mettere in campo al termine del vertice convocato questa mattina dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, dopo l'incidente avvenuto sul cantiere dei lavori Rfi che ha lasciato a secco buona parte della città.

Il danno provocato da un escavatore lo scorso sabato 20 settembre ha infatti costretto alla chiusura della rete idrica e dunque a tanti disagi per cittadini ed attività commerciali.

Quindi il primo cittadino ha richiesto un confronto a cui hanno preso parte Domenico Semplice (Rete ferroviaria Italiana), Giuseppe Castaldo (Regione Campania-Ciclo integrato delle acque), Giovanni Marcello (direttore generale Ente idrico campano), Pompilio Forgione (presidente distretto sannita dell'Ente idrico), Domenico Russo (presidente Gesesa) e i sindaco di Ponte Antonello Caporaso, di Melizzano Rossano Insogna e di San Lorenzo Maggiore Carlo Giuseppe Iannotti.

Al termine di un sereno e costruttivo confronto, Rete ferroviaria italiana si è scusata per i disagi, provocati nel pomeriggio di sabato venti aprile, generati da un incidente. La natura episodica e imprevedibile dell'evento non ha consentito un informazione preliminare e coordinata. Tuttavia Rfi ha garantito che limiterà al massimo la possibilità che si ripetano tali eventi, anche attraverso sopralluoghi congiunti e forme di condivisione preliminare con enti e comuni, in caso di interventi in prossimità di condotte idriche. La tempestività dell'intervento di riparazione ha consentito di mitigare il disagio subito da cittadini e imprese interessate dall'interruzione idrica.

Guardia alta, comunicazioni efficaci e un rapporto sempre aperto saranno le basi dell'organismo che monitorerà i lavori dell'Alta velocità e aiuterà gli amministratori a gestire i disagi.

“E' stato chiaramente un incidente – rimarca Mastella – ma per noi amministratori è stato davvero difficile da far comprendere alle comunità. E' ovvio che per affrontare i lavori ci saranno altre interruzioni ma essere preparati renderà tutto più facile”.

"E' stato un incontro positivo - ha concluso il sindaco Mastella - in cui Rfi si è scusata per l'evento accidentale del 20 aprile e ha garantito che metterà in campo maggiori precauzioni tecnico-progettuali per ridurre al massimo le probabilità che si ripetano episodi del genere. Abbiamo concordato inoltre forme più stringenti di coordinamento comunicativo e tecnico. I lavori per l'Alta Velocità hanno un importanza strategica oggettiva ma è opportuno che siano eseguiti con estrema attenzione e ponderazione affinché non causino disagi ai cittadini e alle attività economiche".