Coldiretti assemblea nel Sannio alla Cecas Masiello: una strategia perché l’agricoltura non solo conservi ma potenzi la sua capacità di traino

Un appuntamento per celebrare nel Sannio gli ottanta anni dalla sua costituzione, ma anche una giornata di lavoro per conoscere ed approfondire i provvedimenti regionali relativi ad alcuni dei temi più significativi che riguardano la vita delle imprese, l’agricoltura e l’agroalimentare della nostra Provincia; sono le ragioni per le quali la Coldiretti ha convocato un’assemblea plenaria dei suoi iscritti.

L’incontro è fissato per martedì, 30 aprile, a partire dalle ore 11; si terrà al Cecas, la struttura che ha ospitato la seconda edizione di CampaniAlleva, di cui si avverte ancora netta l’eco del successo che ha saputo conseguire con lo straordinario lavoro del Presidente Davide Minicozzi e del Direttore Augusto Calbi.

“Sarà l’occasione – spiega Gennarino Masiello, Presidente Provinciale e Vice Presidente Nazionale Coldiretti non senza una punta di malcelato ma legittimo orgoglio – per vivere innanzitutto una giornata di festa della Nostra Organizzazione, che ha saputo sinora guadagnarsi con una presenza ed un ruolo sindacale sempre più incisivio capillare, a sostegno del nostro comparto primario dell’economia e non solo un grande ruolo di forza sociale utile non solo all'agricoltura ma anche al paese. Si offrirà, allo stesso tempo, la possibilità di prendere contezza di quello che ci attende in termini di misure e determinazioni della Regione perché l’agricoltura non solo conservi ma potenzi la sua capacità di traino per lo sviluppo”. I convenuti, in particolare, saranno aggiornati sul piano olivicolo regionale; sui nuovi provvedimenti per il comparto vitivinicolo. Si discuterà poi dello “stato dell’arte” relativo ai nuovi provvedimenti con cui affrontare l’emergenza cinghiali, bandi programmazione regionale di prossima apertura senza trascurare di analizzare le innovazioni in agricoltura da introdurre con l'applicativo Demetra e agricoltura di precisione.