Per i bambini al San Pio la Scuola in Ospedale Il servizio è attivo per il reparto di pediatria

Scaffali pieni di volumi, libri e pennarelli sui tavoli, disegni alle pareti, puzzle con cui studiare arte, modelli del corpo umano per le scienze. È facile riconoscere in questi ambienti, spazi deputati all’insegnamento: qui, però, i docenti indossano un camice bianco e gli studenti sono i giovani pazienti del Reparto di Pediatria dell’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

Il servizio di Scuola in Ospedale è frutto di un accordo Inter istituzionale stipulato nel 1999, che prevede la presenza di personale qualificato, che garantisce un’offerta formativa specifica a seconda delle necessità.

Il servizio di Scuola in Ospedale è una punta di diamante dell'azienda Ospedaliera San Pio e la direzione strategica sta cercando di investire e far crescere ancora di più questo servizio.

Ecco i dati relativi agli alunni seguiti nell'anno scolastico 2022/2023.

In questo anno scolastico sono stati seguiti 239 alunni di cui 97 di scuola dell'infanzia pari al 41% circa 90 di scuola primaria pari al 39 % circa 52 di scuola secondaria di 1° grado pari al 20% circa. Gli alunni seguiti sono stati quasi per la totalità di nazionalità italiana solo una minima percentuale di essi, circa il 3%, provenivano da paesi nord africani.

“La scuola in ospedale - afferma il direttore generale Maria Morgante - consente agli alunni ricoverati di poter proseguire lo studio, favorendo lo sviluppo di capacità e riconoscendo loro il diritto-dovere all’istruzione, facilitando il reinserimento nei contesti di appartenenza, e prevenendo in questo modo eventuali situazioni di dispersione scolastica e abbandono.

Dobbiamo garantire a tutti i bambini presenti in ospedale non solo il diritto alla salute ma anche il diritto all'istruzione” ha concluso il direttore generale dell'Aorn San Pio Maria Morgante.