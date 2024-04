Benevento. L'Asia comunica la chiusura dell'ecopunto a contrada San Cumano Dal 6 maggio gli utenti potranno conferire presso isole ecologiche in via Novelli e Piano Cappelle

L'Asia comunica ai cittadini che dalle ore 14 di sabato 4 maggio l'ecopunto San Cumano sarà soppresso. Dal 6 maggio gli utenti residenti nella contrada potranno conferire i rifiuti urbani presso le due isole ecologiche, videosorvegliate, che sono situate in via Novelli e Piano Cappelle. La decisione è motivata dall'esigenza di attuare la razionalizzazione degli ecopunti esistenti nell'ottica di contrastare gli sversamenti abusivi e anche alla luce del piano industriale che prevede la realizzazione di isole smart in autofinanziamento.

Con l'occasione, l'Azienda ricorda ai cittadini che, ai sensi dell'ordinanza sindacale n.39/2021, è consentito conferire i rifiuti presso gli ecopunti dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 19, ed il sabato dalle ore 7 alle ore 14. Non è consentito il conferimento nel giorno di domenica. Agli utenti l'Asia ricorda altresì che l'abbandono di rifiuti costituisce reato ed è quindi sanzionabile penalmente.