"Paolisi in Comune": buon lavoro all'amministrazione Maietta, saremo controllori "Paolisi dopo anni ha di nuovo un'opposizione al governo e per noi rappresenta già una vittoria"

"Questo mese di campagna elettorale è stato per tutti noi entusiasmante. Abbiamo scelto di scendere in campo spinti dalla responsabilità di dover offrire al nostro paese un'alternativa, una scelta, un'idea concreta di pacificazione, di unione, di condivisione". Così in una nota i componenti della lista 'Paolisi in comune', guidata da Pasquale Perrotta, che aggiungono: "In tanti avete creduto in noi e avete sposato appieno il nostro pensiero sostenendoci fortemente. A voi vanno la nostra eterna gratitudine e la promessa che porteremo i nostri valori ed il nostro massimo impegno politico nella attività di opposizione. Che formalmente vedrà coinvolti solo tre di noi, ma sostanzialmente tutta la squadra di 'Paolisi in comune' che non si è sciolta all'esito delle elezioni e continuerà il suo cammino coesa sempre nell'interesse della comunità. All'amministrazione Maietta - conclude il gruppo di opposizione - auguriamo buon lavoro ma promettiamo pure che saremo attenti e inflessibili nel nostro ruolo di 'controllori' dell'operato della maggioranza. Paolisi dopo anni ha di nuovo un'opposizione al governo e questa per noi è già una vittoria".