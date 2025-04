Un arbitro esperto per Cerignola-Benevento: lo stesso dell'andata "Quinto anno", ha già incrociato tre volte i giallorossi.

Sarà il quinto anno Andrea Calzavara di Varese a dirigere domenica la sfida del Monterisi tra Cerignola e Benevento. Per uno scherzo del destino il fischietto lombardo è lo stesso che ha diretto la sfida dell'andata terminata col punteggio di 1 a 1. Calzavara è uno degli arbitri più esperti e il Benevento lo incrocia per la terza volta: la prima volta lo scorso campionato (10 settembre '23) nella sfida al Vigorito contro il Francavilla, terminata 1 a 0 grazie ad un gol di Ferrante. L'altra è il derby di andata di quest'anno con l'Avellino terminato 2-2 (17 ottobre 24: Lanini, Frascatore, D'Ausilio, Viviani). Ha diretto per 5 volte il Cerignola, che con lui ha conquistato una sola vittoria e 4 pareggi (quest'anno 0-0 con la Casertana, 1-1 con l'Altamura al Monterisi).

Calzavara ha diretto finora 66 incontri in Lega Pro con 30 vittorie delle squadre di casa, 25 pareggi e 11 successi delle formazioni in trasferta. Ha decretato 10 rigori e comminato 21 cartellini rossi.

Il fischietto lombardo sarà coadiuvato da Andrea Zezza di Ostia Lido e Glauco Zanellati di Seregno. Quarto uomo Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore.