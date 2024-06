La devozione alla Madonna delle Grazie di Benedetto XIII Domani il convegno nel III Centenario dell’incoronazione di Papa Orsini

La Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia ed il Centro Studi del Sannio ricordano il terzo centenario dell’incoronazione di Papa Benedetto XIII (4 giugno 1724), con un convegno dedicato alla sua devozione alla Madonna delle Grazie di Benevento.

La relazione sarà tenuta da Fr. Davide Panella, Rettore della Basilica, ed autore del libro “Visite del Cardinale e Papa Orsini alla Madonna delle Grazie di Benevento” (anno 2000).



L’incontro, che si terrà domani martedì 4 giugno 2024, con inizio alle ore 17.30, presso la Sala Centenario del Convento dei Frati Minori di Viale San Lorenzo, sarà introdotto dal Prof. Paolo Palumbo, Direttore del Centro Studi del Sannio; concluderà Mons. Mario Iadanza, Direttore dell’Ufficio beni culturali e arte sacra dell’Arcidiocesi di Benevento.

Dopo il convegno, sarà celebrata alle ore 19.00, nella Basilica della Madonna delle Grazie, la Santa Messa, in memoria di Papa Benedetto XIII. In occasione dell’incontro sarà possibile visionare alcuni oggetti che manifestano il legame del Card. Vincenzo Maria Orsini alla Vergine di Benevento, come la penna d’argento donatale il 3 aprile 1723.