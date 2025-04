Benevento, c'è anche l'aggancio del Potenza Cerignola in vetta, ma in attesa della sfida del Massimino tra Catania e Avellino

Il Cerignola si riprende momentaneamente la testa della classifica, sbancando il Lamberti di Cava de' Tirreni. Al 26' D'Andrea, al 74' Capomaggio e per i metelliani hanno dovuto lasciare strada agli ofantini, che continuano ad avere speranze di poter riprendersi definitivamente il primato.

E' evidente che ora si è in attesa di assistere a Catania-Avellino che si gioca al Massimino alle 19,30. Può accadere di tutto, non c'è che da attendre la sfida in terra siciliana.

Nelle zone di centro il Potenza è riuscito a resistere agli attacchi (non sempre convincenti) del Monopoli e ha agganciato sul settimo posto il Benevento a quota 46. I lucani in realtà rimangono all'8° posto, perchè a parità di punteggio i sanniti hanno la miglior differenza reti negli scontri diretti (4-0, 0-3).

Appare evidente che la squadra giallorossa ha ancora da conquistare la matematica partecipazione ai play off, ma le manca solo un punto, considerato che la Cavese all'undicesimo posto è a quota 38 e può al massimo toccare quota 47. A quella quota i metelliani avrebbero la peggio negli scontri diretti. Ed è escluso che vi possano arrivare insieme alla Juventus Next Gen, che incontreranno sabato prossimo 19 aprile nello scontro diretto.