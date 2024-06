Convitto Giannone: presentato il progetto di ristrutturazione Prosegue il programma di riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica della Provincia

La Provincia di Benevento ha candidato l’intervento di adeguamento sismico dell’edificio sede del Convitto Nazionale “P. Giannone” in piazza Roma di Benevento all’Avviso Pubblico della Regione Campania “Scuola Viva in cantiere” Fase II– I Sessione 2024. Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi.

Il progetto, che mobilita € 3.022.011 di cui € 2.333.015 per lavori e € 688.995, per somme a disposizione, è corredato dall’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, ed è stato curato, con la supervisione del Dirigente Salvatore Minicozzi del Settore Edilizia scolastica della Provincia, da un gruppo di tecnici professionisti.

Finalità dell’intervento è porre l’edificio a norma sugli impianti. Dal punto di vista delle funzioni resterà tutto immutato, ovvero le aule, gli uffici, gli spazi comuni del Convitto e dell’Università, compreso gli accessi, le cucine e la mensa, resteranno nella configurazione originaria.

“Aggiungiamo un ulteriore tassello al complesso ed articolato programma di riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica della Provincia”, ha dichiarato Lombardi, che ha aggiunto: “Mentre si avvia il programma dedicato ai 3 Istituti della Superiore di piazza Risorgimento, la nostra attenzione si concentra sul Convitto “Giannone” proprio nel 140° della sua trasformazione da Convitto provinciale a nazionale. Si tratta di un prestigioso edificio, nel cuore del capoluogo sannita, che necessita di riqualificazione per il suo definitivo rilancio, peraltro già avviato da tempo: Gli interventi a farsi sono dunque dovuti ad una Istituzione dedicata all’istruzione che ha svolto e svolge un ruolo fondamentale nella storia della Città e del Sannio”.