Spettacolo musicale degli alunni della Pascoli - FOTO Al San Marco l'esibizione degli studenti dell'Indirizzo musicale

Ancora una volta l’I.C. “Pascoli” ha proposto alla città di Benevento una manifestazione Musicale di grande rilievo. Presso il Cinema Teatro San Marco gli alunni del percorso ad Indirizzo Musicale si sono esibiti con brani classici e contemporanei in formazione cameristica e orchestrale.

Le armonie decise ed equilibrate di Strauss, Radetsky, Bizet e quelle travolgenti dei Queen e dei Coldplay hanno coinvolto ed entusiasmato genitori e docenti che numerosi hanno gremito la sala.

A seguire il Coro composto da alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo che diretto dalle professoresse Maria Zuzolo ed Elena Furno ha eseguito brillantemente canzoni della tradizione classica napoletana. Con il brano “Siamo noi” del m° M. Frisina, composto per la giornata internazionale dei bambini si è conclusa una piacevolissima serata musicale ricca di bella musica e di tante emozioni.

Piena soddisfazione dei docenti di strumento musicale i professori Caliro Dina (violino), Gallucci Maria Cristina (chitarra), Grimaldi Livia (pianoforte) e Patrizio Paladino (percussioni) e della Dirigente Scolastica Rosetta Passariello, per l’alta qualità delle performance di tutti i discenti della “grande famiglia Pascoli”.