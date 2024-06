Incendi boschivi, in campo la Comunità montana del Fortore La giunta esecutiva ha approvato dichiarazione stato di grave pericolosità a causa degli incendi

La Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Fortore, presieduta da Zaccaria Spina con il vice Giuseppe Addabbo e l’assessore Gianfranco Mottola, ha approvato la delibera di presa d’atto del decreto di dichiarazione dello stato di grave pericolosità a causa degli incendi boschivi dal 15 giugno fino al 15 ottobre 2024, emanato dalla Regione Campania. L’organismo ha dato altresì indirizzo al Responsabile Unico del Procedimento, Pietro Giallonardo, di predisporre tutta l’attività propedeutica all’attuazione del servizio, previa approvazione del progetto. “L’ente si sta attrezzando per l’applicazione delle misure atte a contrastare gli incendi boschivi - spiega il presidente Spina - visto che sta arrivando il periodo in cui questo pericolo sarà più elevato. Abbiamo il dovere di preservare il nostro territorio e salvaguardare il prezioso patrimonio boschivo. Pertanto, abbiamo già provveduto a convocare per martedì prossimo i rappresentanti delle sigle sindacali per concertare insieme, al meglio, l'avvio del servizio e l'impiego degli operai ad esso dedicati”.